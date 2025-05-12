Üretim: Azalma, Ticari Araçlar ve Traktör Üretimindeki Düşüşler

2025’in Ocak-Nisan döneminde Türkiye’de toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adede geriledi. Özellikle otomobil üretimi de aynı oranda azalarak 295 bin 377 adet olarak kaydedildi. Traktör üretimi ise bu dönemde bir miktar artış göstererek toplam üretimi 475 bin 212 adede çıkardı.

Ticari araç grubunda ise üretim oranları olumsuz seyir izledi. Ticari araç üretimi yüzde 3, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 25 oranında düşüş gösterdi. Hafif ticari araç üretiminde ise daha küçük bir azalma, yüzde 1 olarak kaydedildi. Bu düşüşler, yılın ilk dört ayında otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranlarının düşmesine de yol açtı. Özellikle kamyon ve traktör gibi araç gruplarında kapasite kullanım oranları belirgin şekilde daha düşük seviyelerde kaldı.

İhracat: Stabil Performans ve Ticari Araç İhracatındaki Artış

Otomotiv sanayisinin ihracat performansı, üretimdeki düşüşe rağmen daha istikrarlı bir seyir izledi. 2025’in ilk dört ayında toplam otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yıl ile paralel seviyelerde kalarak 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Ancak, otomobil ihracatında yüzde 6’lık bir gerileme yaşandı. Buna karşın, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Traktör ihracatında ise önemli bir düşüş yaşandı. 2024 yılı ile kıyaslandığında traktör ihracatı yüzde 41 oranında azalarak 3 bin 422 adet seviyesine geriledi. Otomotiv sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 12,5 milyar dolar ihracat ile sektörel ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 3 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 oranında yükseldi.

Pazar: Artışa Geçen Otomobil Pazarı ve Ticari Araçlardaki Düşüş

2025 yılının ilk dört ayında otomotiv pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2’lik bir artış yaşandı. Toplam pazar 395 bin 25 adet olarak kaydedilirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında artarak 309 bin 204 adede ulaştı. Ancak, ticari araç pazarında düşüşler devam etti. Ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 12 oranında küçüldü. Hafif ticari araç pazarında da yüzde 5’lik bir gerileme görüldü.

Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 21 olarak belirlendi.

2025’in ilk dört ayında otomotiv sanayi, üretimdeki düşüşlere rağmen ihracat ve pazar açısından istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle ticari araç ihracatındaki artış, sektörün uluslararası pazarlarda güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, üretim ve ihracat tarafındaki trendlerin nasıl şekilleneceği, sektördeki büyüme hedeflerini etkileyecek gibi görünüyor.