Yanık, yıllardır süregelen "bayram öncesi fiyat artışı" beklentisinin 15 yıl öncesinin eski düşünce tarzı olduğunu ifade etti. "Bayram geliyor", "Yaz geliyor" ve "Araç sayısı az" gibi faktörlerle yapılan suni zamların, artık otomotiv sektöründe geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Bugün için araba almak, ihtiyacı olanlar ve parası olanlar için zamanlamasına bakılmaksızın yapılması gereken bir yatırım olarak görülebilir. Yanık, "Kimse bayram öncesi fiyatların artıp, bayram sonrası düşeceğini beklemesin. Artık bu tür beklentiler eskiye ait" diyerek, tüketicilere doğru bilgilere dayalı kararlar almaları gerektiğini hatırlattı.

Fiyat Artışları Döviz, Faiz ve Altına Bağlı

Otomobil fiyatlarının artış nedenleri hakkında konuşan Yanık, sektördeki fiyat hareketlerinin döviz, faiz oranları ve altındaki artışlar gibi ekonomik faktörlerle doğrudan ilişkilendirildiğini belirtti. "Bayram gibi suni sebeplerle fiyatların yükselmesini veya düşmesini beklemek yanlış olur. Türkiye’deki araç fiyatlarının artışı, dövizdeki yükseliş, faiz oranlarındaki değişiklikler ve altındaki artış gibi faktörlere bağlıdır" dedi.

Pandemi döneminde ikinci el araç fiyatlarının gereksiz şekilde şiştiğini hatırlatan Yanık, şimdilerde piyasanın normale döndüğünü ve fiyatların büyük oranda stabil hale geldiğini ifade etti. "Yüzde 90 fiyatlar yerine oturdu, dolayısıyla dolar, euro, faiz veya altın gibi ekonomik faktörlerde ciddi bir değişiklik olmadıkça fiyatlarda ani bir değişiklik beklenmemeli" dedi.

Fiyatların Düşeceği Yönündeki Haberler Yanıltıcı

Yanık, araç fiyatlarının düşeceği yönündeki haberlerin sektörde kafa karışıklığına yol açtığını belirtti. Bu tür açıklamaların piyasa üzerinde olumsuz etki yarattığını ve gereksiz spekülasyonlara yol açtığını söyledi. "Türkiye'deki ekonomiyle ilgisi olmayan kişiler, ne amaçla bu tür haberler yapıyor, anlamış değilim. Bu, sadece piyasayı karıştırır ve hem alıcıyı hem de satıcıyı yanlış yönlendirir" dedi.

Yatırım Zamanı: Araç Almak Karlı, Satmak Riskli

Yanık, vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, mevcut ekonomik koşullarda araç almak için en doğru zamanın şimdi olduğunu belirtti. "Paranız varsa, alım yapmak bu dönemde karlı. Satmak ise riskli ve zararlı olabilir" dedi. Türkiye'deki araç sayısının 30 milyon civarında olduğunu ve piyasada 15 milyon aracın ilanlarda yer aldığını belirten Yanık, "Bu kadar fazla araç varken, fiyatların artması ya da düşmesi beklenmemeli" şeklinde konuştu.

2025 Yılı İçin Beklentiler ve Sektörel Sorunlar

Yanık, 2025 yılı sonuna kadar sektördeki satışların beklentilerine yakın bir seviyede devam edeceğini söyledi. Ancak sektördeki bazı düzenlemelerin henüz tam anlamıyla çözülmediğini belirtti. "Lise mezuniyeti, sigorta şartı ve metrekare gibi sorunlar çözülürse, esnafın iş yapması daha kolay hale gelecektir. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek, sektördeki rahatlama için umutlu olduğunu belirtti.