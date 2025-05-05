2025 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 105.352 adede ulaştı. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 39 artış göstererek 85.411 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 37,8 artışla 19.941 adet olarak gerçekleşti.

10 yıllık ortalamaların oldukça üzerinde

Sektör, yalnızca geçen yılın değil, son on yılın ortalamalarını da geride bıraktı. Nisan ayında toplam pazar, 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 55,8 artış gösterdi. Otomobil satışları yüzde 61,8, hafif ticari araç satışları ise yüzde 34,6 oranında arttı.

Ocak-Nisan döneminde toplam 381 bin araç satıldı

Yılın ilk dört ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 381.636 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 4,9 artışla 309.204 adede çıkarken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 5,4’lük bir düşüş yaşandı ve satışlar 72.432 adet olarak kaydedildi.

Segmentlerde lider C sınıfı otomobiller

Pazarın büyük kısmını düşük vergi oranına sahip A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 171.562 adetle yüzde 55,5, B segmenti ise 79.242 adetle yüzde 25,6 pay aldı.

Gövde tipinde SUV modeller öne çıktı. Yüzde 60,7 payla 187.660 adet SUV otomobil satışı gerçekleşti. Onu yüzde 22,9 ile Sedan (70.852 adet) ve yüzde 15,3 ile Hatchback (47.408 adet) modeller izledi.

Elektrikli otomobil satışlarında rekor artış

Yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışları büyük bir sıçrama yaşadı. Elektrikli araçlar toplamda 42.856 adetle yüzde 13,9 pazar payına ulaştı. Bu araçların 160 kW altı motor gücüne sahip olanları yüzde 75,7 artışla yüzde 11,6 pay alırken, 160 kW üzerindeki elektrikli modellerde yüzde 157,8’lik artış görüldü.

Benzinli otomobiller hala pazarda lider konumda bulunuyor ve 149.500 adetle yüzde 48,3 pay aldı. Hibrit otomobiller 88.856 adetle yüzde 28,7, dizel araçlar 26.155 adetle yüzde 8,5 ve otogazlı modeller 1.837 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

Motor hacminde düşük cc’li araçlarda düşüş

Motor hacmine göre bakıldığında, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,5 azalışla yüzde 56,6 pay aldı. Buna karşın 1600-2000cc arası satışlar yüzde 21,5, 2000cc üzeri satışlar ise yüzde 20,3 artış gösterdi.

Elektrikli ve hibrit modellerin yükselişiyle birlikte pazarın daha da çeşitleneceği öngörülüyor. Uzmanlar, yılın kalan aylarında da bu büyüme eğiliminin devam etmesini bekliyor.