Otomobil Satışları Yükselirken Hafif Ticaride Düşüş

Otomobil satışları yılın ilk 5 ayında %5,1 artarak 394.327 adede ulaştı. Buna karşılık hafif ticari araç satışları %1,7 oranında azalarak 95.039 adet olarak gerçekleşti.

Mayıs 2025 özelinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre %7,4 büyüdü. Mayıs ayında otomobil satışları %6,1 artarak 85.123 adede, hafif ticari araç satışları ise %12,8 artışla 22.607 adede çıktı.

SUV’lar Liderliği Sürdürüyor

Otomobil pazarında SUV gövde tipi %61,7’lik pay ve 243.122 adet satışla en çok tercih edilen segment olurken, sedanlar %22,3 ile ikinci, hatchback modeller ise %15,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

Segment bazında bakıldığında ise C segmenti araçlar %54,5 payla pazara hakim olurken, B segmenti %26,2 ve D segmenti %14,7 oranında pazar payına sahip oldu.

Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Patlama

Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %92,6 artarak 59.848 adede ulaştı. Hibrit otomobillerdeki artış ise %102,3 ile dikkat çekti. Hibrit araç satışları 109.398 adede ulaşarak toplam pazarda %27,7 pay aldı. Benzinli araçlar hâlâ en büyük paya (%48,1) sahip olsa da düşüş trendinde olduğu gözlemlendi.

Otomatik Şanzımanlı Araçlar Zirvede

Otomatik şanzımanlı otomobiller toplam satışların %94,7’sini oluşturdu. Manuel şanzıman tercih edenlerin oranı ise yalnızca %5,3’te kaldı.

Hafif Ticari Araçta Van Gövde Tipi Öne Çıktı

Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi %74,8’lik pay ile en çok tercih edilen model oldu. Onu %10,1 ile kamyonet ve %8,3 ile minibüsler izledi.

ODMD'den Sektörel Değerlendirme

1987 yılında kurulan ve 50 uluslararası markayı temsil eden ODMD, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimi için sektör paydaşları ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, otomotiv satış verilerini düzenli olarak paylaşarak sektörün şeffaflıkla büyümesine katkı sağlıyor.