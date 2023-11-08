OİB yetkilisi, “Bugüne kadar ki en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ihracatçıları kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet tarihimizin rekoruna ve çifte mutluluğa doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,6 artış ile 3 milyar 87 milyon dolar oldu. Endüstrinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 13,5 oldu.



Tedarik endüstrisi ihracatı 1,2 milyar dolar oldu

Ekimde en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 196 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 34 artarak 1 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 446 milyon dolar, çekiciler ihracatı 184 milyon USD, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 53 artarak 214 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 7 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 10, Fransa’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 24, Romanya’ya yüzde 70 ve Birleşik Krallık’a yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 25, Polonya’ya yüzde 91, İspanya’ya yüzde 27, Cezayir’e yüzde 100, İsveç’e yüzde 144 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 7, Belçika’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 24, Romanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 98 ihracat düşüşü görülürken, Slovenya’ya yüzde 60, İtalya’ya yüzde 38 ihracat artışı gerçekleşti.

Otobüs, minibüs, midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 60, ABD’ye yüzde 59, İtalya, Almanya ve İspanya’ya üç haneli ihracat artışları yaşandı.



Almanya’ya ihracat 437 milyon dolar oldu

En fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya 437 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 48 artışla 373 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a yüzde 4 artışla 296 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 35, Polonya’ya yüzde 37, Romanya’ya yüzde 63, Portekiz’e yüzde 51 ve İsveç’e yüzde 54 ihracat artışı yaşanırken Belçika’ya yüzde 22, Macaristan’a yüzde 54 ihracat düşüşü oldu.



AB ülkelerine ihracatta yüzde 20 artış

Ülke grubu bazında yüzde 69 pay ile en büyük pazar olan AB ülkelerine yüzde 20 artışla 2 milyar 125 milyon dolar ihracat oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 0,4 arttı. Afrika ülkelerine yönelik ihracat da yüzde 63 arttı.