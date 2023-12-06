Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 3 milyar 172 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

OİB yetkilisi, “Otomotiv endüstrimiz bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına imza attı. Bu rakam aynı zamanda Mart 2023 dönemindeki 3,3 milyar doların ardından tarihte aylık bazda ulaşılan ikinci en yüksek rakam oldu. Kasımda binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. Ocak-kasım döneminde 11 aylık ihracatımız ise yüzde 14 artışla 31 milyar 831 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında da elimizden gelenin en iyisini yaparak 2023 yılını yeniden lider sektör olarak kapatacağız” dedi.



Tedarik endüstrisinden 1,2 milyar dolar ihracat

Kasımda en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 239 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 12 artarak 949 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 499 milyon dolar, çekiciler ihracatı 175 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 31 artarak 271 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 4 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 27, İspanya’ya yüzde 15, Çekya’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 62 ve Birleşik Krallık’a yüzde 39 ihracat artışı yaşandı. İtalya’ya ise yüzde 11 ve Hollanda’ya yüzde 15 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 96, Birleşik Krallık’a yüzde 17, Almanya’ya yüzde 39, Polonya’ya yüzde 63, Cezayir’e yüzde 100, Hollanda’ya yüzde 53 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 29 Fas’a yüzde 70 ve Mısır’a yüzde 91 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık ve İtalya’ya yüzde 30’ar, Slovenya’ya yüzde 115, Belçika’ya yüzde 28, Fransa’ya yüzde 21 İspanya’ya yüzde 40 ihracat artışı görülürken, ABD’ye yüzde 100 ihracat düşüşü gerçekleşti.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise İtalya’ya yüzde 37, Almanya’ya yüzde 54, İspanya’ya yüzde 268 ihracat artışları yaşandı.



Almanya’ya yine en büyük pazar, Birleşik Krallık’a artış yüzde 25

Ülke bazında en büyük pazar Almanya’ya 433 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık 306 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat ise yüzde 0,5 artışla 297 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 64, Polonya’ya yüzde 29, Slovenya’ya yüzde 17, Rusya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 56 ihracat artışı olurken, ABD’ye yüzde 37, İsrail’e yüzde 68 ve Mısır’a yüzde 64 ihracat düşüşü yaşandı.



AB ülkelerine ihracat yaklaşık yüzde 20 arttı

Geçen ay Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 68 pay ve 2 milyar 148 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 19 arttı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 24 arttı. Kasımda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 31, Orta Doğu ülkelerine yüzde 38 ihracat düşüşü yaşandı.