Mavi bayraklı plajları, temiz denizi ve sosyal yaşam alanlarıyla Kuşadası, yerli turistlerin yanı sıra yabancı misafirlerin de gözdesi haline geldi. Tatilciler gündüz sahillerde denizin tadını çıkarırken, akşam saatlerinde kafe ve restoranlara akın ederek ilçe ekonomisine ciddi katkı sağladı.

Bayram yoğunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yaşanan hareketliliğin sektöre moral verdiğini söyledi. Özden, “Kurban Bayramı süresince Kuşadası’nda yoğun bir insan ve araç trafiği yaşandı. Bu tablo bizleri sevindirdi. Yerli turistler bayram sonrası evlerine dönmüş olsa da otellerimizdeki doluluk oranları halen yüksek. Özellikle İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Hollanda ve Belçika’dan gelen çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz” dedi.

Yabancı turist sayısında artış yaşandığını vurgulayan Özden, yaz sezonu için umutlu konuştu: “Okulların kapanmasıyla birlikte yeni bir hareketlilik daha bekliyoruz. Görünen o ki 2025 yaz sezonu, geçen yıla kıyasla çok daha başarılı geçecek. Yabancı turist yelpazesi giderek genişliyor. Bu da hem otelciler hem de bölge esnafı açısından büyük kazanç anlamına geliyor.”

Kuşadası, hem doğal güzellikleri hem de konaklama ve eğlence seçenekleriyle Kurban Bayramı’nda beklentilerin üzerine çıkarak 2025 sezonu için güçlü bir başlangıç yaptı.