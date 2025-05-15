Osmanlı padişahlarının dahi sofralarından eksik etmediği siyez buğdayı, günümüzde özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösteren vatandaşların gözdesi haline geldi. Yesaş Genel Müdürü Koray Aydın, siyez buğdayının düşük glisemik indeksi sayesinde şeker hastaları ve diyet yapanlar için ideal bir alternatif olduğunu vurguluyor. Aydın, "Siyez, genetiği bozulmamış kadim bir buğday türü. Sindirimi kolay, besin değeri yüksek ve modern buğdaya kıyasla vücuda zararı oldukça düşük. Yenişehir'de ilk kez üretimine başladık, vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

Yenişehir’in bereketli topraklarında üretilen siyez ekmeği, sadece nostaljik bir ürün değil; aynı zamanda günümüzün sağlıklı yaşam trendlerine uygun bir tercih olarak öne çıkıyor. Hem lezzetiyle hem de şifalı yönleriyle dikkat çeken bu ekmek, kısa sürede bölge halkının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.