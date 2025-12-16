Bu kapsamda hazırlanan lansman kampanyasıyla Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli projesinde 18 ay sıfır faiz, Avrupa Residence Oryapark projesinde ise 12 ay sıfır faizli ödeme fırsatı sunuluyor.

Yüksek prim potansiyeline sahip avantajlı lokasyonlarıyla öne çıkan projelerden Avrupa Residence Şişli-2 ve Avrupa Konutları Güneşli 2027 yılında, Avrupa Residence Oryapark ise 2026 yılı içerisinde teslim edilecek.

Yarım asra yaklaşan köklü tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren ve halihazırda gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji ve girişim sermayesi yatırım fonu sektörlerinde çalışmalarını sürdüren Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışları resmen başlattı. Bu kapsamda İstanbul’un merkezi lokasyonu Şişli’de Avrupa Residence Şişli-2, değeri her geçen gün yükselen Güneşli lokasyonunda Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı Yamanevler bölgesinde Avrupa Residence Oryapark projeleri lansmana özel eşsiz fırsatlarla konut alıcılarıyla buluşuyor.

AVRUPA RESIDENCE ŞİŞLİ-2 İLE ŞEHRİN MERKEZİNDE, AYRICALIĞIN ÖTESİNDE

İstanbul’un kalbi Şişli lokasyonunda hayata geçirilmekte olan Avrupa Residence Şişli-2 projesi, Artaş kalitesiyle yükseliyor. Toplamda 6 konut bloğuyla birlikte bölgeye değer katacak ticari alanların bulunduğu projede ayrıca özel kreş alanı bulunuyor. Balkonlu ve ferah mimariye sahip 1+1 ile 3+1 arasında değişen konut alternatiflerinin yer aldığı proje eşsiz lokasyonuyla benzersiz bir yaşam ve yatırım fırsatı sunuyor. Şehrin gözde AVM’lerine, popüler caddelerine ve merkezi noktalarına yakınlığıyla öne çıkan Avrupa Residence Şişli-2, Mecidiyeköy metrosu ve metrobüse yürüme mesafesinde konumlandırılıyor. Mecidiyeköy, Levent, Zincirlikuyu ve Maslak gibi iş merkezlerine sadece 5 dakika uzaklıkta yükselen proje Beşiktaş İskelesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne birkaç dakikalık destinasyonda yer alıyor.

“Aralık ayına özel sunulan kampanya kapsamında Avrupa Residence Şişli-2 projesinde yüzde 30 peşinat ve 18 ay sıfır faizli ödemeye seçeneğiyle konut almak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuluyor. Projede yaşam 2027 yılında başlayacak”

Özel kreş hizmetiyle yoğun çalışan ebeveynlere büyük bir rahatlık sağlayacak olan Avrupa Residence Şişli-2 projesi yemyeşil peyzaj alanı, kapalı havuzu, fitness alanı ve yürüyüş alanlarıyla benzersiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. Tasarım, kalite, güven ve konforun tek çatı altında sunulduğu Avrupa Residence Şişli-2, şehirle uyumlu mimarisiyle öne çıkıyor.

ARTAŞ KALİTESİ AVRUPA KONUTLARI’YLA ŞİMDİ GÜNEŞLİ’DE

İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden Güneşli’de inşa edilmekte olan Avrupa Konutları Güneşli projesi, 1+1’den 4+1’e uzanan 1.556 konuttan meydana geliyor. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek 24 ticari birimin de yer aldığı proje, 72 bin 148 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Bölgenin en iddialı projesi olan ve bulunduğu lokasyona büyük değer katması beklenen Avrupa Konutları Güneşli, 345 bin metrekarelik inşaat alanından meydana geliyor. Sahip olduğu sosyal alanlarla bir konut projesinden çok daha fazlası olan Avrupa Konutları Güneşli’de yansıma havuzuyla çevrili verandalı ve bahçeli konutlar, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bir arada sunuluyor.

“Proje kapsamında sadece Aralık ayında geçerli olacak kampanyayla yüzde 30 peşinat, 18 ay sıfır faiz ve yüzde 30 teslimde ödeme avantajıyla konut sahibi olunabiliyor. Benzersiz ödeme modeliyle konut alıcılarına eşsiz fırsatların sunulduğu Avrupa Konutları Güneşli’de teslimler 2027 yılında gerçekleştirilecek”

Şehrin önemli bağlantı yollarının başında gelen Basın Ekspres Yolu’na sadece 5 dakikalık mesafede konumlandırılan proje, E5 ve TEM’e 10 dakikalık mesafede ulaşım kolaylığı da sunuyor. Eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, ticaret merkezleri ve AVM’lerin yanı başında yer alan proje, kazanç potansiyeliyle de dikkat çekiyor. İkitelli-Ataköy metrosuna 5 dakika, Ataköy Marmaray durağına ise 10 dakika mesafede konumlandırılan Avrupa Konutları Güneşli’de yaşama değer katacak tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.

Özlenen komşuluk günlerinin yeniden yaşanacağı, çocukların doyasıya oynayabileceği Avrupa Konutları Güneşli, rengarenk çiçekleri, yemyeşil ağaçlarıyla tüm site sakinlerine ferah bir yaşam alanı sunuyor.

AVRUPA RESIDENCE ORYAPARK’LA YÜKSEK PRESTİJ ZAMANI

Artaş kalitesini Avrupa Konutları Yamanevler’den sonra yeniden Anadolu Yakası’nda yaşatacak olan Avrupa Residence Oryapark, rezidans konforunda konutları, ofis ve cadde dükkanlarıyla yaşamın her anına yüksek prestij katıyor. 1+1’den 2+1’e toplam 317 rezidanstan meydana gelmekte olan proje, sahip olduğu ayrıcalıklarla birlikte Yamanevler ve Çakmak metro duraklarına yürüme mesafesinde yükseliyor.

“Avrupa Residence Oryapark projesinde ev almak ya da yatırım yapmak isteyenlere Aralık ayına özel yüzde 30 peşinat ve 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Artaş kalitesinin her detayda hissedileceği projede yaşam 2026 yılında başlayacak”

Eğitim kurumları, AVM’ler, sağlık kuruluşları ve ulaşım akslarına birkaç dakika uzaklıkta yer alan Avrupa Residence Oryapark, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 6 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 7 kilometrelik uzaklıkta inşa ediliyor. 22 ve 34 katlı bloklardan meydana gelen projede bloklara direkt ulaşım sağlayan kapalı otopark seçeneği de konut sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

ARTAŞ’TAN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK PROJELER

Şirket olarak yeni projelerini özel lokasyonlarda, cazip ödeme fırsatlarıyla satışa sunduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bulunduğu bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturacak bu yatırımlar, hem şehir dokusuna hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.