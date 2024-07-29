Cihat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "

Perşembe’mize yakışır bir etkinliğimizi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. “Perşembe Belediyesi Sakin Şehir (Cıttaslow) Satranç Turnuvası” ödül törenindeyiz. Türkiye Satranç Federasyonu, Perşembe Belediyemiz ve Ordu Satranç İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediğimiz turnuvamızın ödül törenini gerçekleştirdik. Turnuvada, kategorilerinde 1. 2. 3. olan sporcularımızı, katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve desteklerinden dolayı öncelikle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sn. Gülkız Tulay’a ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı.