Mahalle ve grup yollarında asfalt seferberliğini sürdüren ve bu süre içerisinde il genelinde rekor düzeyde yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, arazi ve iklim şartlarına göre birçok noktada da beton yol çalışması yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla güzergahlar belirli bir program dahilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.



Bu kapsamda Fatsa ilçesi Kurşunçalı Ormanları eteğinde bulunan ve olması muhtemel yağış sonrası ortalama 200-300 kilogram yağış alarak ulaşımı tehdit eden Aşağıyavaş Mahallesi’nde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3,5 kilometrelik güzergahta beton yol çalışması yaptı. Kısa süre içerisinde bitirilen çalışmalarla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölge halkına uzun yıllar güvenle kullanacağı ulaşım ağını hizmete sundu.

Yıllardır bekledikleri yola kavuşan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.