Ordu’daki sivil toplum kuruluşları, Ceren Özdemir Meydanı’nda toplanarak, halay çekti, ardından Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting alanına yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık, alandaki diğer gruplarla birleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydan, güzergah ve etkinlik alanında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, alana girenlerin üzeri arandı.



Etkinlik alanında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından programa katılanlar halay çekti.

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri, konser ile devam etti.