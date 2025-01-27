TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti İl Başkanvekili Sefa Yüce, İl Başkan Yardımcımız Aydın Torun, Gülyalı İlçe Başkanımız Nazım Şen, AK Parti İlçe Başkanı Latif Aydoğdu, Gülyalı Belediye Başkanımız Medet Sipahi ve Cumhur İttifakı teşkilatlarımız ile birlikte; Gülyalı Balıkçılar Barınağı’nda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Şanlıtürk, “Hemşerilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için Gülyalı’nın gelişimine katkı sağlayacak her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” dedi.



DEĞİRMENDERE KÖPRÜSÜ

Milletvekili Şanlıtürk, beraberinde ki heyetle birlikte ayrıca Gülyalı’da, Gülistan Mahallesi ile Ürümbey’i birbirine bağlayacak olan Değirmendere Köprüsü’nde de incelemelerde bulundu.

REKTÖR ORHAN BAŞ İLE İSTİŞARELER

Gülyalı’da ki temaslarının ardından TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve İl başkan yardımcısı Aydın Torun ile birlikte, Ordu Üniversitesine geçen Şanlıtürk, Rektör Orhan Baş’ı makamında ziyaret ederek Rektör Baş ile üniversitenin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.



ARICILAR BİRLİĞİNE ZİYARET

Şanlıtürk, yeniden güven tazeleyen Ordu Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi’ ye, başkanlık görevine seçilmesinden dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kendisine başarılar ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.