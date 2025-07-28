OYT (Onur Yüksek Teknoloji A.Ş), savunma sanayi alanında üç kritik iş birliğine imza attı. Endonezya merkezli LEN Industri, Türkiye’den HAVELSAN ve Sefine Tersanesi ile yapılan anlaşmalar; insanlı ve insansız kara, hava ve deniz platformlarında kullanılacak entegre veri ve ses haberleşme sistemlerini kapsıyor. Bu adımlar, şirketin hem yurtiçi hem yurtdışı pazarındaki etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor.

Endonezya ile teknoloji transferi ve yerel üretim hedefi

OYT'nin ilk iş birliği protokolü, Endonezya’nın devlet destekli savunma teknolojileri firması Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri ile imzalandı. Anlaşma kapsamında iki firma, insanlı ve insansız tüm savunma platformlarına yönelik entegre veri ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi için güç birliği yapacak. Özellikle teknoloji transferi, Endonezya’daki platformlar için yerel üretim altyapısının kurulması ve tedarik zincirinin oluşturulması anlaşmanın odak noktalarını oluşturuyor.

Bu iş birliğinin OYT'nin ihracat hacmine doğrudan olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık hedefiyle yola çıkan taraflar, bölgede savunma teknolojilerinin yerlileştirilmesine yönelik önemli bir örnek oluşturabilir.

Sefine Tersanesi ile İnsansız Deniz Araçlarına odaklanılıyor

OYT’nin ikinci anlaşması, Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapıldı. Taraflar, İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanındaki devam eden veri ve ses haberleşme sistemleri teslimatlarına ek olarak yeni projelerde de ihtiyacına yönelik ortak çözümler geliştirme konusunda iş birliği yapacak.

Anlaşma kapsamında İnsansız Deniz Araçlarına yönelik yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlara uygun rekabetçi sistem çözümlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi gibi adımlar yer alıyor. Söz konusu iş birliği, Türkiye'nin İDA teknolojileri alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

HAVELSAN ile ortak bilgi ve teknoloji havuzu kurulacak

Üçüncü protokol, savunma sektöründe Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından HAVELSAN ile imzalandı. OYT ve HAVELSAN, özellikle insanlı ve insansız deniz araçları için ağ destekli ve çoklu harekât ortamı ihtiyaçlarına uyumlu sistem çözümleri geliştirme konusunda ortak hareket edecek.

Çeşitli yurt içi ve yurtdışı projelerde halen beraber çalışan taraflar, bilgi birikimi ve alan uzmanlıklarını birleştirerek küresel pazara yönelik rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ONRYT’nin iş hacmine olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN iş birliği, sadece teknoloji geliştirme değil aynı zamanda yerli savunma sanayi ekosisteminde sinerji oluşturma açısından da stratejik önem taşıyor.

OYT için küresel savunma sektörüne açılımın yeni aşaması

Savunma sanayindeki güçlü kökleri, alan uzmanlığı ve son zamanda yer aldığı kritik projelerle yatırımcıların dikkatini çeken OYT, bu üç protokolle birlikte hem Türkiye içinde hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

İmzalanan iş birlikleri, sadece ürün geliştirme değil, aynı zamanda teknoloji transferi, tedarik zinciri kurulumu ve ihracatın artırılması gibi çok boyutlu hedefleri içeriyor. Bu gelişmelerin, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranını ve teknoloji derinliğini artırması bekleniyor.