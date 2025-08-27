Avrupa Birliği, 150 Euro’luk muafiyet sınırını 2028’e kadar tamamen kaldırmayı gündemine alırken, Türkiye’de de 30 Euro olan limitin sıfırlanması için hazırlık yapıldığı bildiriliyor.

Ekonomim yazarı Yener Karadeniz’in aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı’nda yürütülen çalışma tamamlandığında, yurtdışından yapılan alışverişlerde mevcut basitleştirilmiş vergi uygulaması yerine ürünlerin tamamı normal ithalat rejimine tabi olacak. Bu da ürün türüne göre gümrük vergisi hesaplanması, yüzde 20 KDV ve gerekirse ÖTV’nin yanı sıra gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masrafların doğması anlamına geliyor.

Çin menşeli platformlara karşı önlem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündemine giren düzenleme, özellikle Temu ve Shein gibi Çin merkezli platformların agresif büyümesine karşı bir adım olarak değerlendiriliyor. Karadeniz’in aktardığı bilgilere göre, yalnızca Temu ve benzeri sitelerden Türkiye’ye yapılan satışların aylık hacmi 300 milyon doları aşmış durumda.

AB’de de benzer süreç işliyor

AB’de ise 150 Euro’ya kadar olan alışverişlerde muafiyetin kaldırılması tartışılıyor. Fransa’nın daha erken adım atılması için baskı yaptığı, ayrıca düşük bedelli paketler için ek işlem ücretlerinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Temu’nun AB’de 92 milyon, Shein’in ise 130 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı ifade ediliyor.

Türkiye’de rekor artış

Türkiye’de Temu’nun kullanıcı sayısı son bir yılda 7 milyondan 29 milyona çıkarak Amazon Türkiye’yi geride bıraktı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre ise 2025’in ilk yarısında e-ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 artışla 155 milyar TL’ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Vergisiz alışveriş dönemi sona mı eriyor?

Türkiye, daha önce 150 Euro olan gümrüksüz alışveriş sınırını 30 Euro’ya düşürmüştü. Eğer bu limit tamamen kaldırılırsa, yurtdışından yapılan tüm alışverişler gümrük mevzuatına tabi olacak ve tüketiciler için maliyetler ciddi şekilde artacak.