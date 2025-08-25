Bakanlık ekipleri, Ankara’da bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye dükkanlarında fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Denetimde özellikle ürünlerin kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasındaki uyum, etiketlerdeki fiyat değişim tarihleri ve çocuklar için üretilmiş ürünlerin güvenliği kontrol edildi.

Tespit edilen güvensiz ürünlerin bilgileri, tüketicilerin erişimine açık olan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılacak. Piyasaya sunulması yasaklanan ürünler toplatılacak ve imalatçı ile ithalatçılara idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de bütçesini korumak için denetimlerimiz devam edecek” açıklamasında bulundu.