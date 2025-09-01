Bu süreçte en çok tercih edilen ürünlerin başında ise okul çantaları geliyor. Geniş bir fiyat yelpazesine sahip olan çantalarda veliler, çocuklarının ihtiyacına ve bütçesine göre tercih yapabiliyor.

Sektörde uzun süredir hizmet veren esnaflar, çanta fiyatları hakkında bilgi verirken, "En uygun ürünlerden en kaliteli ürünlere kadar birçok çeşidimiz mevcut. 250 TL’den başlayıp yaklaşık 4 bin TL’ye kadar çantalar var. Kalite kalite değişiyor. Örneğin, yaklaşık bin liraya beslenme çantası, kalemlik, suluk ve beslenme kabı gibi setler alınabiliyor. Her zaman kaliteyi ucuza almak önemli" ifadelerini kullandı.

Çocukların yaş gruplarına göre tercih farklılıkları olduğuna da dikkat çekildi. İlkokul öğrencilerinin daha çok çizgi film veya karakter temalı çantalara yöneldiği, ortaokul öğrencilerinin ise sade ve düz tasarımları tercih ettiği aktarıldı. Kız çocuklarının daha renkli modelleri, erkek çocuklarının ise koyu tonlardaki çantaları seçtiği belirtildi.