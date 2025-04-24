Segmentinin en hafif tankeri olarak tasarlanan ve üretimi tamamlanan yeni nesil tanker, sadece 4850 kg ağırlığı ile sınıfındaki rakiplerinden yaklaşık 1 ton daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Bu fark, taşımacılıkta operasyonel maliyetleri azaltırken, yakıt verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor.

Yalnızca hafifliğiyle değil, 1500 litre artırılmış taşıma kapasitesiyle de öne çıkan yeni model, toplamda 39.000 litre geometrik hacmi ile bir adım öne geçiyor. Optimize edilmiş gövde tasarımı, düşük ağırlık merkezi, yenilikçi şasi yapısı ve aerodinamik unsurlarla donatılan bu tanker; aynı zamanda fonksiyonellik, estetik ve güvenlik açılarından da yeni bir standardı temsil ediyor.

MURAT BAKIRCI: AĞIRLIKTAKİ EN KÜÇÜK HAFİFLİK BİLE SAHADA BİR AVANTAJDIR

OKT Trailer olarak sektöre öncülük yapan projelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen OKT Trailer Satış Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı; “Ağırlıktaki en küçük hafiflik bile sahada bir avantajdır. Bu anlayışla yola çıktık ve hem üretim teknolojilerimizi hem de malzeme seçimlerimizi bu hedef doğrultusunda optimize ettik. Bu tanker yalnızca hafif değil; daha az kaynakla, daha yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlandı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte, sadece bir ürün değil, taşımacılığın geleceğine yön verecek bir çözüm geliştirdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ince ayrıntılarına kadar düşünmeye özen gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.

TASARIM TESCİLLİ ÜRÜN, SAYISIZ PATENT

Yeni lansman tankerinde kullanılan kaynaksız buhar hattı birleşimi, portatif yeni nesil ex proof aydınlatmalar, tek vana çıkışlı drenaj tahliye sistemi, hafifletilmiş alüminyum parçalar, ve minimum kaynak metrajı gibi pek çok teknik detay; kullanıcıya maksimum performans ve minimum bakım maliyeti sunuyor.

OKT Trailer’in tasarım ve mühendislik alanındaki tecrübesiyle geliştirilen bu ürün, aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet hakları ile güvence altına alınmış birçok özgün detaya sahip: Patentli merdiven kilit mekanizması, kuka braketi, king-pin, havuz ve armatür dolap çözümleriyle tanker, sadece bir taşıma aracı değil, mühendisliğin geldiği son noktanın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. OKT Trailer, yeni nesil tanker modeliyle hem yerel hem de global pazarda taşımacılığın dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor. Verimliliği artıran, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı çözümlerle sektöre yön veren marka, bu yeni ürün lansmanıyla da standartları yeniden tanımlıyor.