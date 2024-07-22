Denizli'de Gölbaşı Şehit Sadık Sağınç İlkokulu ve Ortaokulunda idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler el ele vererek okulun bahçesinde zeytinlik oluşturdu. Başlangıçta az sayıda zeytin fidanının dikildiği bahçede, bugün 110 zeytin ağacına ulaşıldı. Okul idarecileri, öğretmenler, hizmetliler, öğrenciler ve veliler, zeytin bahçesinin bakımını üstlenip her geçen gün yeni ağaçlar ekleyerek projeyi büyüttü.



Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, zeytin bahçesinin başarısını ve katkı sağlayan herkesi tebrik etti. Tıkım, yapılan çalışmanın okulun eğitim ve öğretim kalitesini artırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Zeytinlerin satışından elde edilen gelirle okula kütüphane kurulduğunu ve kütüphane için gerekli olan masa, sandalye ve dolap gibi malzemelerin alındığını açıkladı.



Gölbaşı Şehit Sadık Sağınç İlkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öğretmenler, okul çalışanlar ve öğrenciler, oluşturdukları zeytin bahçesini düzenli olarak ziyaret ediyor. Bahçenin bakımı, okulun yardımcı personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Bu süreçte öğrenciler, doğa ile iç içe olmanın yanı sıra tarımsal faaliyetlerle de pratik deneyim kazanıyor.



Okulun zeytin bahçesinden elde edilen gelir, eğitim ve öğretim faaliyetlerine doğrudan katkı sağlıyor. Kütüphane oluşturulmasıyla öğrencilerin okuma alışkanlıklarının desteklenmesi hedefleniyor. Kütüphane için gerekli olan kitaplarla birlikte, çalışma alanlarının donatılması da öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla önem taşıyor. Gölbaşı Şehit Sadık Sağınç İlkokulu ve Ortaokulu, zeytin bahçesi projesiyle sadece eğitim olanaklarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefliyor.