Geçmişte yeni başlayan öğrenciler ev eşyalarını genellikle ikinci el eşya satıcılarından temin ederken, günümüzde ya mezun öğrencilerden devralıyor ya da eşyalı evleri tercih ediyor.

Esnaflar, yaklaşık 10 yıl önce yılda binlerce öğrencinin evini ikinci el eşyalarla kurduklarını, ancak artık öğrencilerin alışverişe gelmediğini ifade ediyor. Öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında anlaşıp eşyaları birbirlerine devretmesi, sektörü olumsuz etkiliyor.

İkinci el eşyalarla yaklaşık 40 bin TL’ye bir evin rahatlıkla döşenebileceğini belirten satıcılar, sıfır eşyalarla aynı evin 250 bin TL’ye kurulabildiğini, bu nedenle ikinci el pazarının önemini koruduğunu vurguluyor.

Oturma gruplarının 7-10 bin TL, beyaz eşyaların 5-10 bin TL, masa-sandalye takımlarının 2-3 bin TL, televizyonların ise yaklaşık 5 bin TL civarında olduğunu aktaran satıcılar, bu dönemde öğrencilerden talep beklemediklerini, daha çok kırsalda ev kuranlara ve bekar evlerine satış yapmayı umduklarını dile getiriyor.