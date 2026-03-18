Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Çanakkale Zaferi’nin sadece bir savaş değil, bir milletin var olma mücadelesi olduğunu vurguladı. Atay, “Çanakkale’de kazanılan yalnızca bir savaş değildi. Orada bir millet, ‘var olmak’ ile ‘yok olmak’ arasındaki ince çizgide ayağa kalktı. İmanı, cesareti ve sarsılmaz vatan sevgisiyle tarihin akışını değiştirdi. Bu toprakların bize bıraktığı en büyük miras yalnızca bir vatan değil; cesaret, inanç ve sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Aydın genelinde okullar arası düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından takdim edildi.

Programın en duygusal anları ise Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Bir Hilal Uğruna” oratoryosu sırasında yaşandı. Türk tarihinin ve Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı oratoryo, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı ve öğrenciler ayakta alkışlandı. Oratoryo, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısını da yâd etti.