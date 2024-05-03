ODMD’nin derneğe üye olan şirketlerden derlediği verilere göre 2024 yılının Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azaldı. Otomobil pazarında daralma yüzde 20,61 olurken, hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 28,6 oranında gerçekleşti.

Otomotiv pazarında Nisan rakamlarıyla birlikte sektörü değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yavaşlamanın öngörüldüğünün altını çizerek, şu açıklamaları yaptı;

“Türkiye otomotiv toplam pazarında 75 bin 919 adet olarak kapanan Nisan ayında, 109 bin 828 adet olarak gerçekleşen Mart ayına göre yüzde 30’un üzerinde bir düşüş yaşandığı görmekteyiz. Bu, sonuçlar aslında şaşırtıcı değil ve sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. Ancak Nisan ayındaki bu düşüşü, sadece bayram dolayısıyla ‘kısa ay’ olmasına bağlamak da doğru değildir. Bu düşüşün altındaki temel sebeplere baktığımız zaman; öncelikli olarak ilk 3 aydaki yüksek seyreden satışların önemli bir bölümünün ÖTV muaf araç satışlarından geldiğini tahmin etmekteyiz. Bu oranın yaklaşık yüzde 40-50 olduğu tahmin edilmektedir ki, bu oldukça yüksek bir orandır. Bu, satışlarının yaklaşık yarısının ÖTV muaf müşterilerden geldiğini göstermektedir.

İlk 3 ayda gerçekleşen satışlar açısından bir başka önemli nokta da, 2023 Eylül ayından bu yana araç bulunurluğundaki artışlarla yüksek satış adetleri gerçekleşmişti ve araç alacak müşterilerin önemli kısmının da artık alımlarını gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu tabloya göre perakende müşterilerde araç alabilecek potansiyel kişilerinin taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı tahmin ediliyor. Diğer yandan, pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise, krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyretmektedir. Tüm bu saydığımız sebepler, öngördüğümüz maddelerdi. Bundan dolayı, seçimlerden sonra pazar hızında yavaşlama olacağı yönündeki tahminimizin de gerçekleştiğini görmekteyiz.”

“Mayıs ayı, 2024’ün nasıl seyredeceğine dair ‘değerlendirme ayı’ olacak”

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yılın bundan sonraki dönemi için de açıklamalar yaparak, “Nitekim, önümüzdeki Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak. Ayrıca Haziran ayı, okulların kapanması ve tatil planlarıyla birlikte Nisan ayına benzer bir şekilde sonuçlanacak gibi görünmektedir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir ‘değerlendirme’ ayı gibi de görülecektir. Şu anda sektördeki mevcut uygulamaların üzerine ilave önlemler gelirse, pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilecektir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim” dedi.