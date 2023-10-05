Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşması ile gündem olmuştu. Özcan hakkında “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağrıldı. Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.