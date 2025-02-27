Enerji ve Altın Hariç Ticaret Verileri Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, Ocak ayında ihracat yüzde 5,0 artarak 19 milyar 508 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 11,8 artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı. Bu kapsamda enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 336 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Geriledi 2024 Ocak ayında yüzde 76,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 73,7’ye geriledi. Özel ticaret sistemine göre ise, ihracat yüzde 7,5 artışla 19 milyar 277 milyon dolara, ithalat ise yüzde 8,6 artarak 26 milyar 932 milyon dolara çıktı.

İmalat Sanayinin Payı Yüzde 93,4 Ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde, 2025 Ocak ayında imalat sanayi, toplam ihracatın yüzde 93,4’ünü oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin payı yüzde 4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

En Fazla İhracat Almanya'ya Yapıldı Ocak ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 782 milyon dolar ile Almanya oldu. Onu sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 979 milyon dolar ile Irak takip etti. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

İthalatta İlk Sırada Rusya Ocak ayında Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise 4 milyar 399 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Onu 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD ve 950 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk beş ülke, toplam ithalatın yüzde 44,3’ünü oluşturdu.

Teknoloji Yoğunluğu ve Yatırım Eğilimleri Ocak ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak gerçekleştirken, aynı segmentteki ithalat payı yüzde 12,1 olarak kaydedildi. Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Dış Ticarette Yılın İlk Verileri Ne Anlam Taşıyor? Ocak ayı itibariyle dış ticaret verileri, ithalatın ihracattan daha hızlı artış kaydetmesi nedeniyle dış ticaret açığında belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Özellikle enerji ve altın hariç dış ticaret dengesinin daha az açık vermesi, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan, yüksek teknolojili ürünlerin ithalat içindeki payının ihracata göre daha yüksek olması, Türkiye’nin teknoloji bazlı üretim ve yatırım alanlarında gelişim göstermesi gerektiğine işaret ediyor.