İsveç’in başkenti Stockholm’de 2023 Nobel Tıp Ödülü kazananları Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann tarafından açıklandı. Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen programda, mRNA aşılarına yol açan teknolojiyi geliştiren Katalin Kariko ve Drew Weissman 2023 Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülüne layık görüldü. Toplantıda, Covid-19 pandemisi öncesinde deneysel olan teknolojinin Kariko ve Weissman tarafından Pensilvanya Üniversitesi’nde geliştirildiği ve şuanda dünya çapında milyonlarca insana sunulduğu belirtildi. Nobel Komitesi tarafından mRNA teknolojisinin şu anda kanser dahil diğer hastalıklar için de araştırıldığı belirtilerek, “Ödül sahipleri, modern zamanların insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerinden biri sırasında benzeri görülmemiş oranda aşı geliştirilmesine katkıda bulundular” açıklaması yapıldı.

Fizik ödülü Salı günü, Kimya ödülü Çarşamba günü, Edebiyat ödülü Perşembe günü sahiplerini bulacak ve Nobel Barış Ödülü’nün sahibi ise Cuma günü belli olacak.