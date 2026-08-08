Nilüfer Belediyesi, Kent Rehberi ve İmar Durumu hizmetlerinin dijital altyapısını yeniledi. Harita tabanlı yeni sistemle binalar 3 boyutlu olarak incelenebilirken, akıllı imar danışmanı özelliği sayesinde karmaşık teknik terimler vatandaşlar için sade bir anlatıma dönüştürülüyor.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kent bilgilerine ve imar durumu verilerine daha hızlı, kolay ve şeffaf bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla dijital hizmet altyapısını yeniledi. Yenilenen Kent Rehberi ve İmar Durumu Sorgulama sistemleri; harita tabanlı etkileşimli yapısı ve 3 boyutlu görüntüleme seçeneğiyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Harita üzerinden imar sorgulaması

Yeni altyapı sayesinde vatandaşlar, imar durumu sorgulamalarında yalnızca ada, parsel ya da adres bilgisi girip karmaşık teknik tablolarla karşılaşmıyor. Sorgulanan parsel, harita üzerinden tüm çevre unsurlarıyla birlikte etkileşimli olarak görüntülenebiliyor. Konum bazlı ve görsel destekli bu model, imar verilerine erişimi pratik bir deneyime dönüştürürken sorgulama sürelerini de belirgin şekilde kısaltıyor.

Sisteme kazandırılan yapı görüntüleme altyapısı sayesinde Kent Rehberi üzerinden binaların üç boyutlu modelleri detaylıca incelenebiliyor. Parsel, yapı, yol ve kent katmanlarının bir arada değerlendirilmesine imkan tanıyan bu özellik, hem vatandaşların yaşadıkları çevreyi daha gerçekçi bir açıyla görmesini sağlıyor hem de belediye birimlerinin mekansal planlama çalışmalarına katkı sunuyor.

Şeffaf ve erişilebilir belediyecilik

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent yönetimine şeffaf ve erişilebilir bir anlayış kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Vatandaşlarımızın imar süreçlerini ve kent bilgilerini karmaşık bürokratik dilden uzak, en yalın haliyle görebilmelerini istiyoruz. Yenilediğimiz bu dijital altyapı sayesinde hem bilgiye erişim süresini en aza indiriyor hem de Nilüfer'in geleceğini daha sağlıklı planlamak adına önemli bir adım atıyoruz. Kentimizi çağdaş ve yenilikçi çözümlerle geleceğe taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Akıllı imar danışmanı özelliği

Sistemde yer alan akıllı imar danışmanı özelliği ile imar plan notları, yapılaşma şartları ve fonksiyon bilgileri gibi teknik detaylar anlaşılır bir dilde özetleniyor. Uzmanlık gerektiren terimleri sadeleştiren bu uygulama, sorgulama süreçlerini hızlandırırken vatandaşların merak ettikleri detaylara doğrudan erişmesine imkan sağlıyor. Yenilenen dijital hizmetlere Kent Rehberi için https://webgis.nilufer.bel.tr/keos/ adresinden, İmar Durumu Sorgulama sistemi için ise https://webgis.nilufer.bel.tr/imardurumu/ adresinden erişilebiliyor.