Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana kent genelinde hayata geçirdiği hizmet, yatırım ve projeleri kamuoyuyla paylaşacağı 'İlk 2,5 Yıl İcraat Tanıtımı' düzenliyor.

'2,5 Yılı Geride Bırakırken, Muğla'yı Çok İleriye Taşıdık' sloganıyla gerçekleştirilecek tanıtım, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapılacak. 2,5 yıllık çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağı tanıtımda Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları, iştirakleri ve ekiplerinin 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Muğla'nın 13 ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal hizmetlere, sağlıktan çevreye, kültür-sanattan turizme kadar birçok alanda hayata geçirilen hizmet ve yatırımların anlatılacağı programda, Büyükşehir Belediyesinin geride kalan 2,5 yıllık süreçte Muğla için attığı adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkan Aras'tan davet

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm Muğlalıları 'İlk 2,5 Yıl İcraat Tanıtımı'na davet ederek şunları söyledi:

'Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla'mızın 13 ilçesinde hemşehrilerimizin yaşamına dokunan hizmetleri hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 1 Nisan 2024'ten bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri, iştirakleri ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, yatırımları ve projeleri hemşehrilerimizle paylaşacağız. Aynı zamanda Muğla'mızın geleceğine dair hedeflerimizi de anlatacağımız bu özel buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde buluşalım'