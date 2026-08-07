Yapımı devam eden Kadın Yaşam ve Yüzme Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, tesisin tamamlanmasıyla kadınların sosyal ve sportif ihtiyaçlarına modern bir merkezde cevap verileceğini söyledi.

Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam eden Kahta Belediyesi Kadın Yaşam ve Yüzme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Modern mimarisiyle yalnızca kadınlara hizmet verecek şekilde projelendirilen merkezde bodrum katta hamam, sauna, masaj odaları ve havuz teknik alanları, zemin katta resepsiyon, soyunma odaları, sistem ve enerji odaları ile 25x12,5 metre ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzu yer alacak. Birinci katta ise kapalı kafeterya, servis mutfağı, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası ve geniş teras alanı bulunacak.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kadınların sosyal yaşama ve spora katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini belirterek, 'Kadınlarımızın güvenli ve modern bir ortamda spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aileleriyle vakit geçirebilecekleri önemli bir yaşam merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Tamamlandığında uzun yıllar hemşerilerimize hizmet verecek olan bu projeyle Kahta'nın sosyal yaşamına önemli katkı sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Merkezin tamamlanmasının ardından kadınların spor, sosyal yaşam ve dinlenme ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak önemli bir tesis olarak hizmet vermesi planlanıyor.