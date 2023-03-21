Son Dakika
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
NİĞDE 21.03.2023, 14:07
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar Beldesinde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 552 gram sentetik uyuşturucu, 30 kilitli şeffaf poşet, 21 cerrahi eldiven, 7 özel uçlu iğne, floresan lamba, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.