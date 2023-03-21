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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

NİĞDE 21.03.2023, 14:07
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar Beldesinde uyuşturucu üreten ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 552 gram sentetik uyuşturucu, 30 kilitli şeffaf poşet, 21 cerrahi eldiven, 7 özel uçlu iğne, floresan lamba, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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