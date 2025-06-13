“Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana kadar sürecek” diyen Netanyahu, İran’ın nükleer programına yönelik çok kritik noktaların hedef alındığını söyledi.

Netanyahu, İran’ın son yıllarda 9 nükleer başlık üretmeye yetecek kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini iddia ederek, bu uranyumun nükleer silaha dönüştürülmesi yönünde somut adımlar atıldığını öne sürdü. “İran durdurulmazsa, çok kısa bir sürede nükleer silah elde edebilir. Bu, İsrail’in varlığı için açık ve mevcut bir tehdittir” diyen Netanyahu, İsrail’in söz konusu tehdidi bertaraf etmek için operasyonlara başladığını ifade etti.

“İran’ın nükleer programının kalbini vurduk”

Netanyahu, “İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduk. Silahlanma programının en kritik noktalarını hedef aldık. Uranyum bombası üzerinde çalışan üst düzey nükleer bilim insanlarını ve balistik füze altyapısını da vurduk” diyerek operasyonun kapsamını açıkladı. İsrail’in kararlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Netanyahu, İran’ın nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemenin hem İsrail hem de dünya barışı için elzem olduğunu savundu.

“10 bin ton TNT'nin küçük bir ülkeye düştüğünü düşünün”

Netanyahu, İran’ın geçtiğimiz yıl İsrail’e 300 balistik füze fırlattığını, bu füzelerin her birinin 1 tonluk patlayıcı taşıdığını ve binlerce insanın hayatını tehdit ettiğini belirtti. “Bu füzeler yakında nükleer başlıklarla donatılabilir. Bu da milyonlarca insanın hayatını tehdit eder. İran üç yıl içinde bu füzelerden 10 bin adet üretmeyi planlıyor. 10 bin ton TNT’nin New Jersey büyüklüğünde bir ülkeye düştüğünü hayal edin. Bu tahammül edilemez bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

“İran halkı bizim düşmanımız değil”

Konuşmasında İran halkına da seslenen Netanyahu, mücadelenin doğrudan İran halkıyla değil, onları 46 yıldır baskı altında tutan rejimle olduğunu belirtti. “Sizinle değil, sizi ezen acımasız diktatörlükle mücadele ediyoruz. Özgürlük gününüzün yakın olduğuna inanıyorum” diyen Netanyahu, İran rejiminin sadece İsrail’i değil, bölgedeki Arap ülkelerini ve tüm dünyayı istikrarsızlaştırdığını savundu.

“Hizbullah’ı etkisiz hale getirdik, Esad rejimini çökerttik”

Netanyahu, İsrail’in Hamas’a ve Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonlarda başarı sağladığını, İran’ın Suriye ve Yemen’deki vekil yapılanmalarını etkisiz hale getirdiğini belirtti. “Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürüttüğümüz operasyonlar yeni bir hükümetin kurulmasına, Suriye’de Esad rejiminin çökmesine yol açtı. Bu ülkelerin halkları artık daha iyi bir geleceğe sahip olma şansına sahip” dedi.

“Nükleer terörizm kabusu Avrupa’ya ve ABD’ye taşınabilir”

İran’ın nükleer silahları terörist gruplara verebileceğini ve bu durumun “nükleer terörizm” tehdidini gerçeğe dönüştüreceğini öne süren Netanyahu, artan balistik füze menzilinin bu tehdidi Avrupa ve ABD’ye taşıyacağını dile getirdi. “İran’ın ‘İsrail’e ölüm’, ‘ABD’ye ölüm’ sloganlarına karşılık, biz bu gece harekete geçtik” dedi.

Trump’a teşekkür: “Liderliğinizi takdir ediyoruz”

Konuşmasında ABD eski Başkanı Donald Trump’a da özel bir teşekkür gönderen Netanyahu, Trump’ın İran’ın nükleer silah elde etmesine karşı gösterdiği net duruşun önemli olduğunu söyledi. “İran sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Barışçıl ulusların temel güvenlik taleplerini hiçe sayıyor. Bu nedenle harekete geçmekten başka seçeneğimiz yoktu” dedi.

“İsrail tarihten ders aldı, harekete geçti”

Netanyahu, İsrail’in bu adımıyla 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir daha benzer bir tehdit yaşanmaması gerektiğini hatırlattığını ifade ederek, “Bir daha asla. Bugün İsrail, tarihten ders aldığını gösterdi. Düşmanlarınız sizi yok edeceğini söylüyorsa, onlara inanın ve zamanında durdurun. Bizim neslimiz, ortak geleceğimizi güvence altına almak için dik durdu ve harekete geçti” dedi.

Netanyahu’nun bu açıklamaları, İsrail ile İran arasında gerilimi daha da artırırken, bölgedeki tansiyonun uzun vadede nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.