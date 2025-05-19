İsrail’in geçtiğimiz günlerde Gazze’nin kuzey ve güney bölgelerinde eş zamanlı başlattığı geniş kapsamlı kara harekâtı, “Gideon’un Savaş Arabaları Operasyonu” olarak adlandırılmıştı. Bu operasyonun, bölgedeki işgalin kalıcı hale getirilmesine yönelik adımlardan biri olduğu değerlendirilirken, Netanyahu’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Netanyahu, “Çatışmalar yoğun, ancak ilerliyoruz. Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelede başarılı olabilmemiz için durdurulamaz bir kararlılıkla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ederken, uluslararası kamuoyunda da yeni tepkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.