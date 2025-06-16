Netanyahu açıklamasında, İran’ın oluşturduğu tehditlere karşı iki temel hedefe odaklandıklarını belirtti: “Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak.” İsrail’in operasyonlarının doğrudan terör altyapılarını hedef aldığını ifade eden Netanyahu, sivilleri hedef almadıklarını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Tahran’daki sivillere ‘Tahran’ı tahliye edin’ diyoruz ve harekete geçiyoruz. Biz, suçlu İran rejimi gibi kadınları ve çocukları öldürmeye gitmiyoruz; düşmanın askeri hedeflerini vuruyoruz.”

İsrail Başbakanı, konuşmasının devamında hava kuvvetlerine ve operasyon ekiplerine övgüde bulundu: “Zafere doğru ilerliyoruz ve bu, kahraman pilotlarımızın cesareti ve özverisi sayesinde mümkün oluyor. Destek ekiplerimiz de olağanüstü bir iş çıkarıyor. Bu başarılar, bize zafere ulaşacağımıza dair güçlü bir umut veriyor.”

Netanyahu’nun bu açıklamaları, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. İsrail’in, İran’ın askeri kapasitelerini hedef alan geniş çaplı operasyonlara hazırlandığı iddiaları, bölgedeki tansiyonu daha da artırıyor.