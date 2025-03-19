Netanyahu, Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia ederek, bu nedenle askeri operasyonların yeniden başladığını ifade etti. İsrail'in giderek artan bir güçle saldırılarını sürdüreceğini vurgulayan Netanyahu, “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç” dedi.

İsrail’in Gazze’deki tüm hedeflerine ulaşana kadar operasyonlara devam edeceğini söyleyen Netanyahu’nun açıklamalarının ardından bölgedeki çatışmaların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

İsrail’in dün gece başlattığı saldırılarda şu ana kadar 404 kişinin hayatını kaybettiği, 562 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze’deki sağlık yetkilileri, saldırıların sivil kayıplara yol açtığını ve insani durumun giderek kötüleştiğini belirtiyor.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası toplum tarafından yakından takip edilirken, ateşkes umutları yerini yeniden çatışmalara bıraktı.