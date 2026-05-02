tv100’de yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Soylu, olayın ilk günden itibaren kendilerini derinden etkilediğini belirterek, “Gülistan kızımızın başına gelenler hepimizi sarstı. İlk etapta 180 gün boyunca kapsamlı bir araştırma yürütüldü” dedi.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara da yanıt veren Soylu, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. “Benimle ilgili kimin ne iddiası varsa açıkça ortaya koysun. Asıl mağdur benim. Midemde, karnımda hiçbir şeyi saklamam” ifadelerini kullandı.

Soylu, kaybolma sürecinde genç kadının erkek arkadaşının yurt dışına çıkmasına da tepki gösterdiğini aktararak, o dönemde yetkililerle iletişime geçtiğini söyledi. “Nasıl yurt dışı yasağı konmaz diye emniyet müdürünü aradım. Gelmezse gerekli işlemlerin yapılmasını istedim” diye konuştu.

Gülistan Doku dosyası, son dönemde soruşturmanın yeniden açılması ve bazı isimlerin tutuklanmasıyla birlikte kamuoyunda yeniden geniş yankı uyandırmıştı.