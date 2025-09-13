NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de ABD’li General Alexus Grynkewich ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “NATO olarak topraklarımızı koruma kararlılığımızı net şekilde göstermek zorundayız. ‘Eastern Sentry’ yani ‘Doğu Gözcüsü’ operasyonu tam da bunu hedefliyor” dedi.

Operasyon kapsamında Danimarka’dan iki F-16 savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa’dan üç Rafale, Almanya’dan ise dört Eurofighter uçağı Doğu Avrupa’da konuşlandırılacak. Rutte, ilave askeri unsurların sayısının sınırlı olacağını, ancak bölgedeki savunma kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

General Grynkewich, operasyonun Baltık ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan’a uzanan geniş bir hatta yürütüleceğini belirterek, “Bu faaliyet, sabit birliklerin ötesinde esnek ve entegre bir savunma yaklaşımıyla doğu kanadının tamamını kapsayacak” ifadelerini kullandı.

Polonya Hava Sahası İhlali

Geçtiğimiz hafta Rusya’ya ait İHA’lar Polonya hava sahasını defalarca ihlal etmiş, Polonya ordusu bu araçları düşürmüştü. Olayın ardından NATO’ya ait nakliye, yakıt ikmal ve AWACS uçakları ile ABD’ye ait F-35’ler bölge üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirmişti.

Moskova, ihlalin kasıtlı olmadığını savunurken, Polonya Başbakanı Donald Tusk bu iddiaları reddetmiş ve “Bu bir hata değildi. Bunu biliyoruz” demişti.

Rutte, incelemelerin sürdüğünü hatırlatarak Rusya’nın eylemini “pervasız ve kabul edilemez” olarak niteledi. General Grynkewich ise, “Polonya ve müttefik halklarının güvende olduklarını hissetmeleri için buradayız” dedi.