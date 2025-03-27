"Rusya, en büyük ve en doğrudan tehdit olmaya devam edecek"

Rutte, Avrupa’da hızla değişen güvenlik ortamına dikkat çekerek, “Son aylarda dünya çok hızlı değişti ve birçok insan kendini daha az güvende hissediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor. Nasıl sona ereceğine dair ciddi endişeler var ancak nasıl biterse bitsin, Rusya güvenliğimiz için en büyük ve en doğrudan tehdit olmaya devam edecek” dedi.

"Putin, küresel güvenlik düzenini değiştirmek istiyor"

Rusya’nın Çin teknolojisiyle desteklenen, İran dronlarıyla güçlendirilmiş ve Kuzey Kore’den askeri destek alan bir sistem kurduğunu belirten Rutte, “Putin, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirme arzusundan vazgeçmiş değil” ifadelerini kullandı.

"NATO’nun alternatifi yok"

Rutte, küresel güvenlik tehditlerinin tek başına göğüslenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, “Ne Avrupa ne de Kuzey Amerika için yalnız kalma zamanı değil. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın güvenliği söz konusu olduğunda NATO’nun alternatifi yok. ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda olmadan Avrupa’nın güvenliğini düşünmek imkansız. Güvenliğimizin nihai teminatı olan ABD’nin nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz” dedi.

Rutte, Avrupa’nın ABD’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgularken, ABD’nin de NATO müttefiklerinin sorumluluk alıp katkı sağlamaya hazır olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.

Litvanya’da 4 ABD askeri hayatını kaybetti

Mark Rutte, Varşova’daki açıklamalarında, Litvanya’da eğitim tatbikatı sırasında kaybolan 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayla ilgili detayların henüz netleşmediğini belirten Rutte, “Bu gerçekten çok üzücü bir haber. Düşüncelerimiz, aileleri ve sevdikleriyle birlikte” dedi.

Litvanya’nın kamu yayıncısı LRT’nin aktardığına göre, dün öğleden sonra Belarus sınırına 10 kilometreden az bir mesafede gerçekleşen tatbikat sırasında 4 ABD askeri ve bir araç kaybolmuştu.