İsrail'in masum gazze halkına uyguladığı soykırım dünyanın gündeminden düşmüyor. Gazze'de çoluk çocuk, genç yaşlı demeden uygulanan insanlık dışı uygulamaların baş mimarı İsrail Başbakanı Natenyahu sosyal medyada dünyanın en nefret edilen isimleri arasında listenin başında yer alıyor.

İkinci dünya savaşında Avrupa'daki Yahudilere ölüm emri veren Hitler bile bu kadar nefret edilen insan olmamıştı. Twitter; Facebook, instagram Telegram ve Tiktok gibi sosyal medyada milyarlarca kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Netenyahu'nun katil olduğunu, masum insanların öldürülmesi için İsrail askerlerine liderlik yapıp emir verdiğini ve 20 bin masum Gazzelinin katili olarak savaş suçlusu olarak uluslar arası adalet divanında yargılanıp cezalandırılmasını istiyor.

İsrail'de istenmeyyen adam Natenyahu!

Eski İsrail Başbakanı Lapid yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı. İsrail medyasında, Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği de ifade ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'de İsrailli esirleri, yani kendi vatandaşlarını "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması da Natenyahu'ya duyulan nefreti kat be kat artırdı. Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas ile yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail'de Natenyahu'ya baskı yapılıyor. Halk sokaklara çıkıp Natenyahu'nun yanlış politikalarını protesto ediyor.

Yaralı İsrail askerleri Natenyahu ile görüşmedi!

Gazze'de sürdürülen operasyonlarda yaralanan israil askerleri, Tel Aviv yakınında bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde tedavi altındayken kendilerini ziyaret eden Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu 'yolsuzluk' suçundan mahkum olmuştu

2019 yılında Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, devletin sağladığı fonları pahalı yemek organizasyonlarında harcamakla suçlanmış ve açılan soruşturmada mahkum olmuştu. Netanyahu, suçunu kabul etmiş ve o dönem yaklaşık 100 bin liralık cezaya çarptırılmıştı.

Binyamin Natenyahu'nun geçmişi de yolsuzluklarla dolu

2020'yı yıllarda Rüşvet, dolandırıcılık ve kendisine duyulan güveni suistimalle suçlanan Netanyahu, her ne kadar cadı avına maruz kaldığını söylede de ilk kez görevdeki bir İsrail başbakanı hakkında ceza davası açılacaktı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail’in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması, insanlık adına utanç verici bir durumdur. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, buna göz yumanları, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Natenyahu'nun kirli geçmişi ve bugün de Gazze halkına uyguladığı vahşet ötesi uygulamaları, kendisini dünyanın nefret edilen isimler listesinde ilk sıraya yükseltmesine yetiyor da artıyor bile...

Dünyanın nefret listesinde 2 sırada ABD başkanı Joe Biden var.

ABD Başkanı Biden her ne kadar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti eleştiriyor gibi görünse de aslında durumun böyle olmadığını bütün dünya biliyor. Gazze'ye karşı başlatılan operasyonların ilk günlerinde apar topar İsrail'e giden Joe Biden'in İsrail Başbakanı Katil Natenyahu ile sarmaş dolaş hallerini unutmak mümkün değil. Bir tarafta aç ve susuz bırakılmış, hastaneleri bombalanmış, çoluk çocuk demeden katledilmiş gazze halkı, diğer tarafta bu soykırım gibi katliamı kutlarcasına sarmaş dolaş pozlar veren iki lider, Natenyahu ve Joe Biden...

Joe Biden'in özellikle son aylarda İsrail'in tavrını savunması, masumların ölümüne göz yumması dünyanın nefret edilenler listesinde ikinci sıraya koyulmasına sebep oldu.

İsrail'in yaptığı katliamlar sonrası Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail şiiri de sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı. Şiiri hatırlayalım ve İsrail'in bu kanlı vahşetinin bir an önce son bulmasını dileyelim...

Koca bir devleti yıktılar

Türlü oyun ile savaş ile

Ve sonra bir devlet kurdular

Kan ile zulüm ile..

Ecdadımın gölgesinde

kendinizi gizlediniz

Ne kadar kanı bozuk

,ne kadar da zalimmişsiniz

Yıkılasın İsrail

enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim

&&&

Kadın,çocuk,genç yaşlı demeden

Kurşunlar yağdırır can alır düşünmeden

Elbet seninde bir sonun olacak eminim

Göreceğim İnşallah Azraile

can vermeden...

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim

&&&

Bunca zulüm yanınıza kâr

kalır mı sanırsınız?

Ey Firavun'un çocukları

kendinizi ne sanırsınız?

Bu Ümmetin çocukları

elbet uyanacak bir gün

İşte o zaman kaçacak yer ararsınız

Yıkılasın Ey İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne Tüküreyim !