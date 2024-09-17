Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in ahırda annesi Y.G., yengesi H.G. ve amcası S.G.'ı uygunsuz vaziyette gördüğü ve bunun ardından katledildiği iddia edilmişti.

Gözaltına alınan yenge H.G. ve iki kişi şüpheli adliyeye sevk edildi.

H.G., ifadesinde Narin'in ağabeyi E.G. ile anne Y.G.'ın boğuştuğunu anlattı.

Emekli polis memuru İsa Altun, SÖZCÜ TV'de yayınlanan Öncesi Sonrası programında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

İsa Altun; H.G.'ın bu itirafı sonrasında en güçlü senaryonun Narin'i ağabey E.G.'in öldürmesi olduğunu aktardı. E.G. Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Y.G.'a ait olacağı ifade edildi.

Altun şöyle konuştu: "Anne, E.G.'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve E.G.'i durdurmak için oğlunu ısırdı. E.G.'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin E.G. olduğunu burada anlatıyor."