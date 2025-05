Etkinlik kapsamında 60 ülkeden 150’den fazla alıcı Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticilerle buluştu. Invitation Only'nin artık uluslararası ölçekte de saygın bir marka haline geldiğini belirten EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, "Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çaba harcadığımız alıcıları ülkemize getiriyor ve profesyonel bir ortamda görüşmeler yapmamıza olanak tanıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor." dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye organizasyonu 22-23 Mayıs tarihlerinde Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 60 ülkeden 150’den fazla alıcıyı ağırlayan Invitation Only Türkiye, geçen senelerde olduğu gibi Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticileri dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturarak yılın en kapsamlı B2B etkinliğine sahne olacak.

Sekiz yıl önce EVSİD olarak başlattıkları etkinliği bu yıl sektörün iki önemli ihracatçı birliği olan İDDMİB ve İKMİB ile güç birliği yaparak daha kapsamlı ve etkili hale getirdiklerini belirten EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, küresel ekonomide dalgalanmaların ve pazar daralmalarının yaşandığı bu zorlu dönemde, ihracatçılar olarak daha stratejik adımlar atmak ve rekabet gücünü artırırken aynı zamanda kârlılığı da sürdürülebilir kılmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

‘FUARLARDA RANDEVU İÇİN UĞRAŞTIĞIMIZ FİRMALAR İSTANBUL’A GELDİ’

‘Invitation Only’nin sektörün uluslararası fuarlarının yanında yeni müşteriler edinebilmek için en önemli etkinlikleri arasına girdiğini belirten Özger, "Yıl boyunca yurt dışı fuarlara katılıyor, heyet programları düzenliyor, birebir müşteri ziyaretleri yapıyoruz. Her birimizin amacı yeni müşteriler bulmak ve yeni pazarlara açılmak. İşte Invitation Only, bu çabalarımızı tamamlayan, benzersiz bir model sunuyor. Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çaba harcadığımız alıcıları ülkemize getiriyor ve profesyonel bir ortamda görüşmeler yapmamıza olanak tanıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor." dedi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş etkinlikte EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger'den bilgi aldı.

Bu yılki yüksek katılımın sadece bir başarı değil aynı zamanda bir rekor olduğuna dikkat çeken Özger, "Ancak bizim hedefimiz daha da büyük. Mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler, elektrikli küçük ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarda da yatay büyümek ve katılımcı sayısını her yıl daha da artırmak istiyoruz. Sektör olarak bunu birlikte başarabileceğimize inancım tam. Bu başarıda elbette ki Ticaret Bakanlığımızın katkısı yadsınamaz. Invitation Only etkinliklerinde bize verdikleri destek, organizasyonun temel taşlarından biri oldu. Bu yıl da aynı kararlılıkla yanımızda oldular. Ayrıca bu yıl İstanbul Ticaret Odası ve ZÜCDER’in katkıları da alıcı sayımızı artırmamızda çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

YAKIN ÜLKELERDEN KATILIM ARTTI, YÜZDE 70’İ İLK KEZ KATILIYOR

Geçtiğimiz yılki organizasyonun ardından hem katılımcı firmalarla yaptıkları geri bildirim görüşmeleri hem de kendi iç değerlendirmeleri sonucunda bu yıl yakın pazarlara daha fazla odaklanma kararı aldıklarını belirten Özger, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Avrupa, Orta Doğu ve Yakın Doğu ülkelerinin oranı, geçtiğimiz yıllara göre kayda değer şekilde arttı. Ayrıca bu yıl toptancı ve distribütör firmalara ağırlık verdik; ticaretin daha hızlı başlayabileceği bu kanalda yeni iş birlikleri hedefliyoruz. Haricinde Amerika’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar birçok farklı coğrafyadan gelen güçlü zincirler ve büyük ithalatçılar da yine burada. Çok geniş bir yelpazede ülke ve firma çeşitliliğine sahibiz. Bunun yanında katılımcı firmaların yaklaşık yüzde 70’i bu yıl etkinliğimize ilk kez katılıyor. Kalan kısım ise geçmiş yıllarda bu etkinlik sayesinde Türk firmalarıyla ticari ilişki başlatmış ve hâlen yeni tedarikçi arayışında olan profesyonel alıcılardan oluşuyor. Bu da Invitation Only'nin sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda sürdürülebilir ticari ilişkilerin kurulduğu gerçek bir iş geliştirme zemini olduğunu açık bir şekilde gösteriyor."

Invitation Only artık uluslararası ölçekte de saygın bir marka haline geldiğini vurgulayan Özger, bu başarının bir göstergesi olarak temmuz ayında aynı konsepti Latin Amerika pazarı için Panama’da tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.