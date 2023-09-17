Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşan Ümraniyespor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İyi bir başlangıç yapmak isterdik. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz. Futbolda bunlar var. İyi başlayamadık ama oyunun geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik. Takımın üzerinde var olan özgüven eksikliğinden ötürü bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı maçı çevirmeye çalıştık ama aynı bölgede yaptığımız hatalardan dolayı 2. ve 3. golü yememize sebep oldu. Rakibimizi sahada diri bir şekilde durdukları için tebrik ediyorum. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler ve skor üretebildiler. Baktığımızda iyi bir oyuncu grubundan oluşan güzel bir birliktelik oluşturduk. Milli takımlardan hasta dönen oyuncularımız, hazır olmayan ve takıma yeni gelen oyuncularımız var. Bizim için lig yeni başlıyor. Takım üzerindeki baskıyı alacağı ilk 3 puan ile kıracaktır. Sahaya iyi hazırlanarak çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız" dedi.