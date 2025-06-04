Soruşturmada Kritik İfade

Habertürk’ün haberine göre, Murat İlbak, tutukluluk süreci boyunca savcılıkla iş birliği yaparak önemli bilgiler sundu. Cezaevinden savcılığa getirilerek ifade veren İlbak, etkin pişmanlık kapsamında serbest kalmak istediğini beyan etti. Savcılık, iş insanının verdiği bilgilerin soruşturmaya anlamlı katkı sağladığını değerlendirerek tahliye yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme Tahliyeyi Onayladı

Savcılığın talebi üzerine dosyayı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, İlbak’ın sabit ikametgah sahibi olmasını, soruşturmanın geldiği aşamayı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi. Ancak İlbak’ın serbest kalışı bazı kısıtlamalara tabi tutuldu.

Ev Hapsi Şartı Getirildi

Murat İlbak, adli kontrol hükümleri çerçevesinde ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Karara göre, belirlenen adres dışında herhangi bir yere çıkması yasak olan İlbak, denetimli bir şekilde kontrol altında tutulacak.

Soruşturma Sürüyor

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması halen devam ediyor. Yetkililer, İlbak’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin soruşturmadaki yansımalarını ve etkilerini önümüzdeki süreçte değerlendirecek. Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve Murat İlbak’ın mal varlığına daha önce el konulmuştu; bu konuda hukuki sürecin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.