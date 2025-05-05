Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho, tıpkı selefi Jorge Jesus gibi derbi sınavlarında sınıfta kaldı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş’a her iki maçta da mağlup olurken, Galatasaray’a karşı ise 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Türkiye Kupası’nda da Galatasaray’a 2-1’lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı bu sezon galibiyet sevinci yaşayamadı.

Derbi kazanamayan Portekizli hocalar zinciri

Portekizli teknik adamlar Fenerbahçe için son dönemde derbilerde adeta bir şanssızlık sembolüne dönüştü. 2022-2023 sezonunda takımın başında olan Jorge Jesus, ligdeki 4 derbiden yalnızca 1 puan çıkarabilmiş, sarı-lacivertliler derbilerde 11 puan kaybederek sezonu Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlamıştı. Jesus’un ardından göreve gelen Mourinho da benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı ve kritik maçlarda alınan başarısız sonuçlarla zirveden uzaklaştı.

Fenerbahçe’nin derbi kazanabilen son yabancı teknik direktörü ise yine bir başka Portekizli olan Vitor Pereira oldu. 2021-2022 sezonunda takımın başında olan Pereira, Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş’la iç sahada 2-2 berabere kaldı. Ancak Pereira’nın görev süresi de bu derbinin ardından sona ermişti.

İsmail Kartal döneminde derbilerde istikrar vardı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki dönemde ise derbilerde çok daha başarılı bir grafik sergiledi. 2022-2023 sezonunda Galatasaray’a deplasmanda 1-0’lık skorla üstünlük kuran Kartal’ın öğrencileri, evinde ise golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş’a karşı da iki maçta 6 puan alan Fenerbahçe, bu süreçte derbilerden toplam 10 puan topladı. Kartal, görev yaptığı üç farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı çıktığı 10 lig maçının son 9’unda yenilgi yüzü görmedi.

Sonuç: Derbilerde kaybeden, şampiyonluk yarışında tutunamıyor

Son yıllarda Fenerbahçe'nin derbilerde gösterdiği performans, doğrudan şampiyonluk yolunu da belirliyor. İsmail Kartal gibi teknik adamlarla derbi istatistikleri lehine dönerken, Jesus ve Mourinho gibi isimlerle ise bu kritik maçlarda alınan başarısız sonuçlar, sezonun geneline damgasını vuruyor. Sarı-lacivertli taraftarların beklentisi ise net: Sadece şampiyonluk değil, ezeli rakiplere karşı da üstünlük sağlanması. Ancak Mourinho'nun ilk sezonunda bu beklenti şimdilik karşılıksız kaldı.