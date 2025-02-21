"Avrupa'da Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici"

Mourinho, "Bu tarz maçlarda en önemli şey tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük ama sakin kaldık ve sonunda berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü, ama sakatlık olmaması iyi. Şimdi kurayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olduğunu vurgulayarak, bunun kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

"Derbi İçin Yarın Sabah Düşünmeye Başlayacağım"

Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Mourinho, "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım" dedi.

"Olympiakos Daha Az Yorucu Olur"

Mourinho, son 16 turunda kiminle oynamak istedikleri sorusuna ise, "Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur. Belki bu yüzden Olympiakos diyebilirim. Ancak İskoçya'ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum ve atmosfer var orada" diye yanıtladı. Fred'in eksikliği konusunda ise, "Fred bizim için önemli bir eksik. Şimdi önümüzdeki lig maçını ve kupa maçını düşüneceğiz" dedi.

"Büyük Bir Futbol Maçı Olmasını Umuyorum"

Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetecek olmasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Mourinho, "Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir hakemse, bunun güvenilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan mutluyum. Bazen öyle gözükmese de ben fair-play isteyen bir insanım. Biz kazanmak istiyoruz, onlar kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur" şeklinde konuştu.

"Oyun Durması Rakibimize Yaradığından Endişelendim"

Mourinho, maçın ilk yarısında oyun durduğunda yaşananlarla ilgili de, "İçeri girdiğimizde hakem Sandro bana neler olduğunu söyledi. Oyunun iyi bir anındaydık ve oyun durması rakibimize yaradı. Benim endişem sakatlıkların olmasıydı. Dışarı çıkamıyorduk. Hakemden birkaç dakika ısınma için süre istedim. Güzel bir yönetim sergiledi hakem. Her şey iyiydi, umarım herkes evine problemsiz gitmiştir" dedi.