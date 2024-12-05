MTV Artışı ve Cumhurbaşkanının Yetkisi

2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, yeniden değerleme oranına göre %43,93 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı %80'e kadar indirme yetkisi bulunuyor. Eğer Erdoğan indirim yetkisini %50 oranında kullanırsa, MTV artışı %22’ye düşecek. Ancak herhangi bir indirim kararı alınmazsa, oran aynı şekilde uygulanacak.

Daha önce, 2023 yılında Yeniden Değerleme Oranı %122,93 olarak açıklanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranı %61,5’e indirerek vatandaşlara rahatlama sağlamıştı. 2024 yılı içinse Yeniden Değerleme Oranı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Cevdet Yılmaz: Nihai Karar Henüz Alınmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV’de olası bir indirim kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamunun gelir ihtiyacı ve dezenflasyon politikasına destek konuları göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılacak. Çalışmalar tamamlanmadan net bir şey söylemek doğru olmaz."

Yılmaz’ın açıklamaları, Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda detaylı bir inceleme süreci yürüttüğünü gösteriyor. Nihai kararın önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

MTV’deki Artışın Araç Sahiplerine Etkisi

Mevcut oranlar değişmediği takdirde, 2025 itibarıyla MTV tutarları önemli ölçüde artacak.

En düşük MTV tutarı 499,44 TL,

En yüksek MTV tutarı ise 230.698,2 TL olacak.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın %50’lik bir indirim kararı devreye girerse, bu artış oranları ciddi ölçüde düşerek araç sahiplerine nefes aldıracak.

Vatandaşlar Kararı Bekliyor

Artan ekonomik zorluklarla birlikte MTV oranları üzerindeki olası bir indirim kararı, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İlgili düzenleme, hem kamunun gelir dengesi hem de vatandaşın bütçesi açısından dikkatle değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın bu yetkiyi nasıl kullanacağı, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.