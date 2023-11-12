Araç sahipleri haftayı indirim beklentisi içerisinde geçirirken Cuma günü benzine gelen 5 ile 10 kuruş arasındaki zam zam tepki çekmişti.
Çünkü petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’de zayıflayan talebe ilişkin endişelerin baskısıyla üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini görmüştü.
Ancak güzel haber bugün geldi... Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında beklenen indirim motorinden başlıyor.
Bugün gece yarısından sonra ( 13 Kasım Pazartesi günü itibariyle ) motorinin litre fiyatına 1.50 TL indirim yapılması bekleniyor.
Henüz resmi bir açıklama olmasa da motorinle başlayan indirim benzin ve LPG ile de devam edecek...
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
12 Kasım Pazar itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,18 TL
Motorin fiyatı: 38,62 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,53 TL
Motorin fiyatı: 38,02 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,35 TL
Motorin fiyatı: 38,83 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 35,61 TL
Motorin fiyatı: 39,08 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,64 TL
Motorin fiyatı: 39,15 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,83 TL
Motorin fiyatı: 39,37 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,40 TL
Motorin fiyatı: 38,87 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,40 TL
Motorin fiyatı: 38,93 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 39,32 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 38,89 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 39 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,63 TL
Motorin fiyatı: 39,14 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,76 TL
Motorin fiyatı: 39,26 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 35,46 TL
Motorin fiyatı: 38,95 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 35,55 TL
Motorin fiyatı: 39,04 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,61 TL
Motorin fiyatı: 39,17 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 39,05 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL