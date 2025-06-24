Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,51 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 52,97 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

İzmir

Benzin: 52,51 TL

Motorin: 54,27 TL

LPG: 24,94 TL

Vatandaşlar, motorine gelen bu indirimi memnuniyetle karşılarken; sektör temsilcileri ise akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde pompaya yeni zam ya da indirim olarak yansıyabilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri düzenli olarak takip etmek, hem bireysel kullanıcılar hem de lojistik ve taşımacılık sektörleri açısından büyük önem taşıyor.