Brent petrol fiyatlarının savaş haberlerinin ardından bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara çıkması, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarını adeta uçurdu. Son olarak gece yarısı yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 3 lira 30 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 1 lira 51 kuruş arttı.

Zamların ardından İstanbul'da motorinin litresi 54,72 TL’ye, benzinin litresi ise 51,50 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise motorin 55,56 TL, benzin ise 52,16 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri dışında, akaryakıt grubunda bir seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca son bir hafta içinde motorine 8,5 TL, benzine ise 4,5 TL zam geldi. Bu da ortalama 60 litrelik bir dizel araç deposunu doldurmanın maliyetini 500 TL artırırken, benzinli araç sahiplerinin cebinden ise yaklaşık 270 TL daha fazla çıkmasına neden oldu.

Uzmanlar, küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunurken, akaryakıt fiyatlarının kısa vadede düşmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

Vatandaşlar, yükselen fiyatlar karşısında çözümü toplu taşımaya yönelmekte ararken, ticari taşımacılık sektörü de zamların maliyetleri doğrudan etkilediğini ve nakliye fiyatlarında yeni artışlara neden olabileceğini belirtiyor.