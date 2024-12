Siyah ve beyaz renk seçenekleri olan ürünlerden; TD3 V1.6.6 110.999 TL, TD3 V1.4.1 85.999 TL, TD3 V1.3.1 64.799 TL, TD3 V1.2.1 55.999 TL, TD3 V1.1.1 ise 48.999 TL fiyat seçenekleriyle lansman gününde satışa sunuldu.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, monitörleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Monster, masaüstü oyun bilgisayarı sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Monsters Reloaded 2024 turnuvasında, 30 Kasım’da gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan Tulpar TD3 V1 ailesi, 5 farklı varyasyonu ve özelleştirme seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına tam uyum sağlayarak oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Monster’ın masaüstü oyun bilgisayarları, her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yüksek performanslı ekran kartları ve işlemcilerle donatılan bu sistemler, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.



“Bizim DNA’mızda, müşteri ve deneyim odaklı çalışmak yer alıyor”

Oyuncuların talep ve arzularının her geçen gün değiştiğini belirten Monster Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, “Tüketici trendleri her geçen gün değişiyor. Biz de buna uygun şekilde işimizi her zaman yıkıp tekrardan inşa ediyoruz. Daha önce de her yerde söylediğimiz gibi; bizim en önemli tutkumuz global bir teknoloji markası olmak. Bütün adımlarımızı bu tutku bağlamında atıyoruz. Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve Dubai ticari operasyonlarımızın yanı sıra artık, AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ABD ve Tayvan’da ilgili ekiplerimizi kurmuş bulunuyoruz. Bütün bu aksiyonlar, bizi global bir teknoloji markası olma hedefine adım adım yaklaştırıyor. Bu ekipler, müşterilerin sesini de dinleyerek, gelecekteki ürünlerimizi tasarlamaya başladılar. Bizim DNA’mızda, kullanıcı ve deneyim odaklı çalışmak yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada, oyuncuların ihtiyaçlarını daha geniş bir alanda kapsayabilmek için markamız adına çok önemli bir mihenk taşını bütün kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Tulpar TD3 V1 serisi ürün ailemiz, kapsayıcı ekosistemimizi tamamlıyor. İlerleyen süreçte yenilikçi ve kapsayıcı yeni ürünlerimizle kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



“Oyuncularla organik bir bağımız var”

Oyuncularla organik bağlarının olduğunu söyleyen Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Monster olarak, oyun ekosisteminin her alanını sahipleniyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Intel Monsters Reloaded, ekosisteme verdiğimiz değeri gözler önüne seriyor. Dünya genelindeki araştırmalar, globalde 610 milyon civarında espor izleyicisi olduğunu ve bu rakamın 2025 yılında 1 milyara ulaşacağını gösteriyor. Espor pazar değerinin 2,4 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bahsettiğimiz rakamsal veriler sürekli olarak yukarı yönlü bir ivme gösteriyor. Doğal olarak bu ekosistemin en son teknoloji ürünlerini gerekli kıldığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, Monster olarak gerek masaüstü gerekse dizüstü ürünlerimizle hem bu ekosisteme hem de tüm oyunculara hitap ediyoruz. Ayrıca çevre birimi ürünlerimizle de eksiksiz olarak güncel teknolojiyi kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Monster olarak, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin dönüşümünü yakından takip ediyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda ortaya çıkan masaüstü bilgisayarımızı kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Biz 24 yıl önce, hiç kimsenin oyun konuşmadığı bir noktada oyundan bahseden ve oyun için cihazlar üreten bir firma olarak kurulduk. Oyun ekosisteminin kendine has markalarından biriyiz ve oyuncularla organik bir bağımız var. Bu doğrultuda, kullanıcılarımızın değişen taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz.”



Monster’dan tam sistem garantisi

Monster, kullanıcılarına tam sistem garantisi sunarak masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında garanti altına alıyor. Kullanıcılar, bu bütünleşik garanti sayesinde gönül rahatlığıyla bir oyun deneyimi yaşayabiliyorlar ve desteğe ihtiyaç duyduklarında, Monster yanlarında oluyor. Ayrıca, kullanıcıların sistem bileşenlerini değiştirmesi durumunda, değiştirilen parçaların dışındaki tüm Monster bileşenleri, ürüne kullanıcı kaynaklı bir zarar verilmediği müddetçe garanti kapsamında kalmaya devam ediyor. Sektörde benzeri bulunmayan bu kapsamlı garanti hizmeti, Monster’ın kullanıcı dostu yaklaşımını bir kez daha gösteriyor.

Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ile kesintisiz performans

Bunların yanı sıra Monster, masaüstü oyun bilgisayarlarının uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım garantisi sağlıyor. Monster teknik servis uzmanları tarafından sunulan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, cihazlarını performanslı bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorlar. Üstelik bu ayrıcalık, garanti süresi sona erdikten sonra da ücretsiz olarak sağlanıyor.



Masaüstü oyunculuğa Monster imzası

Monster, Tulpar TD3 V1 ailesiyle oyun severlere hem optimize edilmiş hazır sistemler hem de özelleştirme imkânı sunuyor. 1080p (Full HD), 2K (QHD) ve 4K (Ultra HD) çözünürlüklerde en iyi performansı vermek üzere optimize edilen bu bilgisayarlar, her oyuncunun ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde, sistem bileşenlerini değiştirerek kendi oyun bilgisayarlarını oluşturabiliyor. Siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle satışa sunulan bilgisayarlar, şıklığı ve performansı bir araya getiriyor. Tüm modellerde standart olarak kullanılan Monster Semruk Z790 anakart, 1 TB M.2 NVMe Gen4 SSD ve akvaryum formundaki estetik kasalar, üst seviye bir deneyimi garanti ediyor.



Oyun performansında zirve

Tulpar TD3 V1’in, üst düzey 4K grafikler için optimize edilmiş birinci varyasyonu TD3 V1.6.6; Intel Core i9 14900K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB ekran kartı, 2x16 GB DDR5 5600 MHz RGB RAM, 360 mm ARGB sıvı soğutucu ve 850W güç kaynağı ile geliyor. Siyah renk kasa ile satılan cihazın fiyatı, 110.999 TL olarak listeleniyor.



Benzersiz oyun deneyimi

Serinin ikinci cihazı TD3 V1.4.1, mükemmel 2K grafiklere odaklanmakla birlikte, 4K deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılara da tatmin edici performans sunuyor. 85.999 TL’lik fiyat ile listelenen bu masaüstü oyun bilgisayarında, Intel Core i7 14700F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super 16 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, 240 mm ARGB sıvı soğutucu, 750W güç kaynağı kullanılıyor ve beyaz renk kasa ile geliyor.

Çok yönlü oyun performansı

2K grafiklere öncelik veren oyuncular için göz doldurucu performans sergileyen üçüncü konfigürasyon TD3 V1.3.1’de; Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu, 750W güç kaynağı ve siyah / beyaz kasa seçenekleri bulunuyor. Sistemin fiyatı ise 64.799 TL.

Tulpar TD3 V1 ailesinin dördüncü varyasyonu TD3 V1.2.1, 1080p grafikleri garanti altına alıp, 2K grafikleri keşfetmek isteyen oyuncuları hedefliyor. 55.999 TL’ye sunulan bu bilgisayarda kullanılan bileşenler arasında, Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4060Ti 16 GB ekran kartı, 1x16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu ve 750W güç kaynağı yer alıyor. Bu ürün de siyah ve beyaz kaza seçeneklerine sahip.



Herkes için erişilebilir performans

Beşinci konfigürasyon olarak öne çıkan TD3 V1.1.1 ise performanslı masaüstü oyunculuğunu her kullanıcı için erişilebilir kılıyor. Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu ve 750W güç kaynağı sistem bileşenlerini, siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle buluşturan bu masaüstü oyun bilgisayarı, 48.999 TL’lik fiyatı ile kullanıcılarla buluşuyor.

Tüm kullanıcılar için özelleştirilebilir masaüstü deneyimi

Monster, Tulpar TD3 V1 masaüstü bilgisayarlarını sunarken oyunculara yalnızca hazır sistemler değil, aynı zamanda özelleştirme imkânı da sağlıyor. Kullanıcılar, sistem bileşenlerinde RAM ve SSD’lerini diledikleri gibi özelleştirebiliyor ve daha güçlü performans seçeneklerine ulaşabiliyorlar. Bu sayede her oyunsever, isteğine en uygun bilgisayar sistemini yaratma fırsatına sahip oluyor. Monster, bu özelleştirilebilir sistemler ile her kullanıcıya hitap eden benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.