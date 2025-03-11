Creative Lab'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen girişimciler tecrübelerini paylaştı, önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak: “En güçlü kasımız, nörobilim ve sağlık teknolojileri”

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, üniversitelerin eğitim-öğretim, topluma katkı sunmanın yanı sıra araştırma, geliştirme ve teknoloji üretimi konusunda önemli görevleri olduğunun altını çizdi.

Özellikle yeni nesil üniversite denilen üniversitelerin belki de birinci vazifesinin bu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kocabıçak, “Atlas Üniversitesi olarak bir kitle üniversitesi olmaktan ziyade tematik bir üniversite, hatta onu da aşan bir üniversite olmak istiyoruz. Modern üniversiteler hedefleri ve amaçları olan, bazı alanlarda anılan üniversitelerdir. Biz de bunu hedefliyoruz, en güçlü kasımızın da nörobilim ve sağlık teknolojileri olduğunu biliyoruz. Günümüzde sağlık teknolojileri ve mühendisliğin bir arada çalışması gerekiyor. İnovasyon ve birtakım tekniklerin gelişmesi buna bağlı. Atlas Üniversitesi olarak hedefimiz, yakın gelecekte sağlık teknolojileri ve nörobilim ile anılan bir üniversite haline gelmek” dedi.

Beyin Araştırmaları ve Yapay Zeka Merkezi olarak hayata geçirmeyi planladıkları araştırma geliştirme laboratuvarının hazırlıklarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kocabıçak, bu merkezin tamamlandığında diğer üniversitelerdeki bilim insanlarının da faydalanacağı bir merkez olarak faaliyet göstermesini istediklerini söyledi.

Atlas TEKMER, 50’ye yakın projeye destek sağladı

Atlas TEKMER Müdürü Erdi Dirilen, İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesinde bin 725 metrekare alana sahip olduklarını belirterek “75 metrekare prototipleme, 50 metrekare de laboratuvar altyapı imkanları ile girişimcilerimize destek vermekteyiz. 3 farklı programımız sayesinde tüm seviyelerdeki girişimcilere hizmet sunabiliyoruz. Bugüne kadar 50’ye yakın projeye destek sağladık” dedi.

Katılımcılar tecrübelerini aktardı

Moderatörlüğünü VivaSmartCare Kurucu Ortağı Dr. Şevval Karadağ’ın yaptığı panelde Nar Fon Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Emre Yılmaz, NeuroBio Engineering Distributed by Boston Scientific Genel Müdürü Dr. Yakup Özsezer, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Sektör Kurulu Başkanı, İTO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarpkaya, İSEK Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Tuğrul Ünlü katıldı.

Pazarlama eğitimi ve mentör desteği önemli

Girişimcilerin pazarlama eğitimine önem vermesi gerektiğini belirten panelistler, staj ve mentör desteğinin önemini vurguladı. Dr. Yakup Özsezer, başarısızlıklardan korkmamak gerektiğini belirterek “Başarısız olunmadan bir yere gelinmiyor. Projenize başarısızlıkla ilgili kısımları da almanız gerekiyor. Bütün ihtimaller ve şeffaflık mutlaka olmalı. Fizibilite çok önemli, ayrıca profesyonel destek de alınmalı” diye konuştu.