Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirilen atış testleri, Bayraktar TB3'ün sınırları zorlayan kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zorlu Senaryoda Başarı

27 Mart Perşembe günü Muğla’nın Dalaman ilçesinden havalanan Bayraktar TB3, bu kez görüş hattı irtifasının altından atış gerçekleştirerek deniz üzerinde bulunan 6x6 metre ebadındaki hedefi tam isabetle vurdu. Milli SİHA, 25 Mart'ta 50 kilometreden fazla mesafeden yaptığı ilk İHA-122 füze atışını da başarıyla tamamlamıştı.

Havada Mükemmel Koordinasyon

Atış testinde lazerle hedefleme görevini Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. TB2'nin lazerle işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından hassas bir şekilde vuruldu. Bu koordinasyon, havadaki iki SİHA’nın ortak çalışma yeteneğini ve teknolojik bütünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Dünya Havacılık Tarihinde Bir İlk

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun eğimli rampasından kalkış yapan ilk SİHA olarak tarihe geçmişti. Gemi testlerine başarıyla devam eden TB3, iniş destek ekipmanı kullanmadan çok sayıda başarılı iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Yerli Motorla Yüksek Performans

25 Haziran 2024’te Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde 36 bin 310 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi’ni başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, TEI tarafından geliştirilen yerli PD-170 motoruyla gücünü kanıtladı.

Uzun Uçuş Kapasitesiyle Sınırları Zorluyor

Bugüne kadar toplamda 968 saat havada kalan Bayraktar TB3, 20 Aralık 2023’te düzenlenen uzun uçuş testinde 32 saat boyunca kesintisiz uçarak 5 bin 700 km mesafe kat etti.

ASELFLIR-500 ile Gelişmiş Keşif ve Hedefleme

26 Mart 2024’te Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif ve Hedefleme Sistemi entegrasyonuyla gökyüzüne yükseldi. Dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip bu sistem, TB3’ün keşif ve istihbarat kabiliyetlerini önemli ölçüde arttırdı.

Deniz Aşırı Gücü Artırıyor

Katlanabilir kanat yapısı ve uzun menzilli haberleşme kabiliyeti ile dikkat çeken Bayraktar TB3, deniz aşırı görevlerde etkin rol oynayarak Türkiye’nin caydırıcı gücünü artıracak. Keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz yetenekleri ile ön plana çıkan milli SİHA, gelecekteki operasyonlarda kritik bir rol oynamaya devam edecek.